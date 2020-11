“DUST” ist eine Doom-Metal-Band aus Bielefeld. Seit mehr als 20 Jahren sind die Rocker bekannt für langsame Gitarrenriffs und düstere Songtexte. Im “Fernsehkonzert” von Kanal 21 spielen “DUST” live und Open Air. Sie präsentieren u.a. ihre Songs “Shattered Existence” und “Cloak of Silence” von ihrem neuesten Album “The Fall Of All Things”. Die Band setzt sich zusammen aus Olli Karic (Gesang), Christoph Kröger (Gitarre), Igor Popovic (Schlagzeug) und Thomas Pflug (Bass). Beeinflusst werden “Dust” von 70er-Metal-Ikonen wie “Black Sabbath” und “Pentagram”.