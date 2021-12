E-Scooter Do’s and Don’ts

Die E-Scooter sind kaum noch aus Bielefeld wegzudenken. Die akkubetriebenen Tretroller sorgen für jede Menge Spaß, aber sind einigen Verkehrsteilnehmenden auch ein Dorn im Auge. Sie rasen auf den Gehwegen, landen in den Gewässern und machen das Zufußgehen zum Hindernislauf. Was im Umgang mit den E-Scootern erlaubt ist und was nicht, das erfahrt ihr in diesem Beitrag.