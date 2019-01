Die Woche präsentieren wir euch einen talentierten irischen-Blues Sänger. Eamonn McCormack gibt bei seinem Fernsehkonzert Auftritt, wieder eine schöne Performance bei Kanal 21 in Bielefeld ab. Er promotet auch sein neues Album „Like There´s No Tomorrow“ was wunderbar stimmig klingt und ein tolles Blues Album ist.