Kinder haben Rechte. Unter diesem Motto lud Barbara Wildt zum Spiel-fest am Weltkindertag ein. Kinder und ihre Eltern kamen, um zu spielen, zu toben und zu basteln. Des Weiteren sucht Politiker das Gespräch mit den Bürgern. Das Fest fand am 22. September auf dem Klosterplatz in Bielefeld statt.