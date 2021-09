Ein Tag mit Bestattermeister Andreas Niehaus

In der Reihe “Ein Tag mit…” begleiten wir diesmal den Bestattermeister Andreas Niehaus aus Bielefeld. Er gibt uns einen spannenden Einblick in den beruflichen Alltag eines Bestatters. Er zeigt uns unter anderem die Sarg- und Urnenausstellung und erklärt was bei einer Bestattung besonders wichtig ist. Habt ihr schon mal einen Bestattungswagen von innen gesehen? Hier könnt Ihr es euch auch angucken.