Ernestinum Bigband – Teil 2

Die “Ernestinum Bigband” ist die Bigband vom Gymnasium Ernestinum Rinteln. Seit ihrer Gründung 2008 hat die Bigband diverse Alben veröffentlicht und auch im Ausland gespielt. Im “Fernsehkonzert” ist der Auftritt der “Ernestinum Bigband” vom März 2020 zu sehen. Neben modernen Tracks wie “Locked Out Of Heaven” von Bruno Mars spielt die Bigband auch Klassiker wie “In The Mood” von Glenn Miller. Gesangseinlagen kommen im Konzert der “Ernestinum Bigband” ebenfalls vor: Emily Sanal singt den Song “Skyfall”, das Titellied des gleichnamigen “James Bond”-Films.