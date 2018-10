In den vergangenen Jahren entstanden mehrere „Unverpackt“-Läden in Deutschland. Das sind Läden, die ohne Einwegverpackungen auskommen und somit viel Müll vermeiden. Ende September eröffneten Kathrin Kappelmann und Christian Focke den ersten dieser Art in Bielefeld unter dem Namen „Losgelöst“. Wir haben uns im Laden umgeschaut und unter anderem gefragt, wie es zu dieser Idee kam.