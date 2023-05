Fachtag “geschlechtergerechte Sprache und sprachliche Diversität”

Der Fachtag zu geschlechtergerechter Sprache und sprachlicher Diversität fand am 10. Mai in der VHS in Bielefeld statt. Es fanden viele verschiedene Vorträge statt, sowie ein kabarettistischer Auftritt. Die Veranstaltung vermittelte, wieso es in unserer heutigen Zeit so wichtig ist geschlechtergerecht zu sprechen.