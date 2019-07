Wie wird sich die Arbeitszeit in Zukunft verändern? Wie können wir auf eine „Work Life Balance“ hinarbeiten? Das sind unter anderem die Themen, die bei der Regionalkonferenz des DGB in Bielefeld angesprochen wurden. Der DGB hat hierzu eingeladen und sich in einer Podiumsdiskussion dazu geäußert. Was die Zuschauer und Teilnehmer dazu zu sagen haben, sehr ihr in diesem Beitrag.