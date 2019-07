Nun schon zum 5. Mal fand das Fairstival in Bielefeld statt. Am 20.07. stand der Bielefelder Rochdale-Park und die Volkshochschule Bielefeld somit ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit und Fairness. Was für Angebote es auf dem Festival für Besucher gab und was es überhaupt bedeutet so ein „faires“ Festival zu organisieren, zeigen wir euch in diesem Beitrag.