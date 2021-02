Die Rockband “Fall Out” spielt Songs verschiedener Musikstile und interpretiert sie in den Stilrichtungen Hardrock und Rock’n’Roll neu. Im “Backstage”-Interview erzählen Martin Sturzenhecker und Paul Lamprecht, wie die Band “Fall Out” entstanden ist. Die Rockband besteht aus vier Musikern: Martin Sturzenhecker (Gesang und Gitarre), Jan Wellensiek (Leadgitarre), Thorsten Jeschke (Bass) und Paul Lamprecht (Schlagzeug). Sie spielen in Kneipen und bei Open-Air-Festivals in NRW. Dabei sind der Rockband “Fall Out” insbesondere Publikumsnähe und gute Stimmung wichtig. Stimmung lassen sie auch beim “Fernsehkonzert” von Kanal 21 aufkommen. Dort spielen “Fall Out” unter anderem “American Idiot”, “Tainted Love” und “I Love Rock’n’Roll”.