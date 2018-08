Fan-Puls Livestream am 06.08.2018

Am Montag ab 18:00 Uhr geht Fan-Puls wieder auf Sendung!

Die neue Saison von Arminia Bielefeld startet am Sonntag den 5.8. mit dem Spiel gegen den 1. FC Heidenheim. Das wird natürlemon Thema in der Sendung sein, die diesmal von Maurice Lubina am runden Tisch moderiert wird. Weitere Themen werden unter anderem der Saisonstart an sich, die Neuzugänge und vieles mehr sein.

Wir laden euch herzlich ein die Sendung live im Studio zu verfolgen!