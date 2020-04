Fan-Puls Spezial: Coronavirus, aktuelle Fußball-Saison, Arminia Bielefeld

Auch die Welt des Sports steht aufgrund des Coronavirus in vielen Bereichen still. Es finden aktuell beispielsweise keine Fußballspiele statt. Das Team von “Fan-Puls” musste auch umplanen. Moderator Maurice Lubina steht alleine im Studio und spricht mit seinen Gästen via Skype. Zwei besondere Arminia-Fans, Dirk Rehlmeyer von “Kanal 21” und Pierre Buiwitt vom Campusradio “Hertz 87.9” sind dabei – alle vereint die Leidenschaft für den Fußballverein aus OWL. Die Fußballfans erzählen, wie sie zu Arminia Bielefeld gekommen sind. In ihrem Talk geht es natürlich auch um die aktuelle Corona-Situation und wie sie den Arbeitsalltag und den Fußball beeinflusst. Sie sprechen unter anderem über Geisterspiele, die wirtschaftliche Lage der Fußballvereine und die aktuelle Saison. Wird weitergespielt? Wird die Saison annulliert? Wird der aktuelle Tabellenstand als Abschluss gewertet? Eine hitzige Diskussion entbrennt. In “Fan-Puls” geht’s außerdem um neue Formen der Unterhaltung und E-Sports.