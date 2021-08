Ferienfreizeit am Dümmer-See in Niedersachsen mit Andreas Thoeren, Evangelische Jugend in Bielefeld

Andreas Thoeren arbeitet bei der Evangelischen Jugend in Bielefeld. In den Sommerferien begleitet er mehr als 50 Kinder und Jugendliche zum Dümmer-See in Niedersachsen. Hier fand die Ferienfreizeit der Evangelischen Jugend aus Bielefeld 2020 statt. Andreas Thoeren leitet die Ferienfreizeit. Somit ist er verantwortlich für die Vorbereitung und den Ablauf des Zeltlagers. Kanal 21 Reporter Maximilian Plöger begleitet den Freizeitleiter und lernt dabei die zahlreichen Aktivitäten im Zeltlager kennen. Die Kinder und Jugendlichen basteln, schnitzen und üben Bogenschießen auf dem Zeltplatz. Auch Tula Altheide ist bei der Ferienfreizeit dabei. Sie kümmert sich als Küchenleitung um die Verpflegung. Beim Zeltlager hat sie am meisten Spaß dabei, den Kindern das Kochen beizubringen.