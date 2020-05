Fernsehkonzert BiHome Edition: Matthias Nagel vs. Akampita Steiner

In einem Livestream via www.kanal-21.tv spielten Matthias Nagel und Akampita Steiner am 06. Mai im Fernsehkonzert. Matthias Nagel, ist Singer/Songwriter mit Hang zur Selbstironie, der alle seine Songs selbst schreibt. Akampita Steiner spielt Lieder und Eigenkompositionen, die von unterschiedlichen kulturellen Einflüssen handeln. Während dem Konzert unterhalten sich die beiden über die Musik die sie machen und Einflüsse die zu ihren Liedern führen.