Fernsehkonzert: “FL!M” beim Festival im Vogelviertel 2022

“FL!M” ist ein Jazz-Ensemble aus NRW. Ihre Inspiration holen sich die fünf Musiker*innen bei Musik aus Anatolien in der Türkei. Zu “FL!M” gehören Zainab Lax an der Harfe, Till Menzer an den Percussions und Tim von Malotki an der Klarinette. Für den Sound an Bass und Oud sorgen Payam Ghasemi und Eren Aksahin. Die Oud ist eine Laute, ein besonderes Instrument aus dem Vorderen Orient. Sie gilt als Vorläufer der europäischen Laute. Bei “FL!M” kommt dazu noch die orientalische Laute Saz zum Einsatz. Das “Fernsehkonzert” von “Kanal 21” zeigt einen Auftritt von “FL!M” beim “Festival im Vogelviertel” 2022 in Bielefeld.