Fernsehkonzert: “Ganguin” und “Jesse James vs. Baltimore”

Die Bands “Ganguin” und “Jesse James vs. Baltimore” treffen beim “Fernsehkonzert” von Kanal 21 aufeinander. Sie spielen dabei abwechselnd eigene Songs vor. Der Musiker Marcel Ganguin aus Bielefeld macht seit vier Jahren deutschsprachige Musik und thematisiert dabei das Erwachsen werden sowie die alltäglichen Dinge im Alltag. Die Band “Jesse James vs. Baltimore” setzt sich zusammen aus den Mitgliedern der Bielefelder Band “I Am The Bayonet” Björn und Fabian.