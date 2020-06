Fernsehkonzert Klassik: Sebastian Pachel aus Bielefeld

Sebastian Pachel spielt ein Konzert auf der Panflöte. Er wird von Hans-Peter Retzmann auf dem Klavier begleitet. Sebastian Pachel studierte Panflöte und Jazzklavier an der Hochschule Osnabrück. Er legte als erster Student in Deutschland ein künstlerisches Examen mit dem Hauptfach Panflöte im Bachelor ab. Hans-Peter Retzmann studierte Kirchenmusik in Aachen, Düsseldorf und an der Schola Cantorum in Paris. Die Musiker spielen klassische Stücke. Diese stammen zum Beispiel von Felix Mendelssohn Bartholdy oder Franz Schubert. Die Texte zu einigen Stücken liest Sebastian Pachel vor.