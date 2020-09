Die “Magic Boogie Show” liefert uns eine Mischung aus Boogie-Woogie, Swing und Rock’n’Roll der 40er- und 50er-Jahre. Auf der Bühne von Kanal 21 in Bielefeld haut “Boogieman” Vito am Piano ordentlich in die Tasten. Begleitet wird er von Sänger und Kontrabassist Mickey. Besonderer Gast der Show ist Saxophonist Stefan, der sich nahtlos in die Show einfügt und sich das ein oder andere musikalische Duell mit Vito liefert. Nach der “Magic Boogie Show” sprechen die Künstler im Interview über ausgefallene Konzerte während der Corona-Pandemie und ihren lang ersehnten Auftritt auf der Bühne von Kanal 21.