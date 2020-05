Fernsehkonzert: MOE & Bad Temper Joe →

In ihrer Unterhaltung und Moderation spielen sich die Musiker MOE und Bad Temper Joe während dem Fernsehkonzert auf sympathische Art die Bälle zu. Sie sprechen über die jeweilige Musik des anderen und Details zu ihren Songs.

In einem Livestream wurde das Konzert am 29.04.2020 auf www.kanal-21.tv übertragen, hier nun eine aufgearbeitete Version.

Website: https://www.badtemperjoe.com/

Instagram: m.me/moe.music.official

Youtube Kanal – Bad Temper Joe: https://www.youtube.com/channel/UCdtPqpRaO2YQ2ij99AKTh9w/featured

Facebook: https://www.facebook.com/badtemperjoe/

Website: http://moe-music.de/

Instagram: m.me/badtemperjoe

Youtube Kanal – MOE:

https://www.youtube.com/channel/UCa_48Qg8Aodqx7lXoPHI5Qg/about

Facebook: https://www.facebook.com/moe.music.official/