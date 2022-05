Fernsehkonzert: MuKu Royal 2021 – The Show Must Go On (Teil 2)

Die “MuKu Royal” ist eine Varieté-Show der Musik- und Kunstschule Bielefeld. Mit ihrer Musik und ihren Tanz-Performances machen die Schüler*innen, Lehrer*innen und Dozent*innen auf die schwierige Situation der Kultur in den vergangenen Jahren aufmerksam – vor allem während der Corona-Pandemie. Kultur ist auch heute noch für die Gesellschaft wichtig, sind sich die Künstler*innen sicher. Das Motto der Veranstaltung lautet “The Show Must Go On”. Unter anderem treten die Band “Brothers Of Natya” und eine Tanzgruppe von Tanzdozent*innen auf. Sie tanzen zur Musik vom französischen Komponisten Jean-Philippe Rameau. Moderiert wird die Show von Kai Walkenhorst und Henning Schweppe.