Arabic Dance-House, das ist was das Trio „Nakriz“ produziert, mit Instrumenten, wie Klarinette, Oud und Kanoun mischen sie Live elektronische Musik und orientalische Melodien. Was die 3 aus Syrien stammenden Musiker, die mittlerweile in Berlin leben präsentieren ist tanzbar und geht ins Ohr. Beim Festival im Vogelviertel am 18. Juni 2022 begeisterten sie das Publikum mit ihrem Sound bis spät in die Abendstunden.