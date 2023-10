Fernsehkonzert – „Vierweiberei“

Die vier Sängerinnen von „Vierweiberei“ bewegen sich mit anspruchsvollen Arrangements neu interpretierter Coversongs in unterschiedlichsten Stilrichtungen der populären Musik und zeigen scheinbar mühelos, dass ein Song auch ganz ohne Instrumente funktionieren kann.

Johanna Brune, Maren Ehlers, Wiebke Heitkamp und Andrea Limpke ergänzen sich nicht nur stimmlich wunderbar harmonisch.

Mit herausragendem Gesang und Beatbox-Elementen berühren sie ihr Publikum jedes Mal aufs Neue und lassen eine ganz besondere Atmosphäre entstehen.

A-cappella at its best!

Im Interview mit Moderatorin Sandra Ascheberg verraten Maren Ehlers und Wiebke Heitkamp, was sich in den letzten 8 Jahren, da waren die vier schon mal im Studio des Kanal 21, alles für sie verändert hat.