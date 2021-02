Flucht aus dem Irak, Sprichwörter erklärt

Eine Frau flieht mit ihrer Familie aus dem Irak nach Deutschland. Im Irak arbeitet sie als Medienschaffende, ihre Mutter ist Frauenrechtlerin. Dafür wird die Familie bedroht. Auch nachdem sie innerhalb des Iraks umziehen, reißen die Einschüchterungsversuche nicht ab. In dieser Ausgabe von “Begin Your Integration” erzählt die Frau von ihren Erfahrungen und der Fahrt über das Mittelmeer. Über die Türkei und Griechenland schaffen sie es bis nach Deutschland. Hier hofft die anonyme “ehemalige Kollegin”, ihren Traum wahr machen und endlich in den Medien arbeiten zu können. Darüber hinaus erklärt Moderator Marco Klomfas, woher Sprichwörter stammen. In dieser Ausgabe wird die Redewendung “Ich glaub’, mein Schwein pfeift” erklärt und es geht um die Formulierung “auf Holz klopfen”.