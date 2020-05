Das Kanal 21 Talk-Format “Im Profil” fand unter anderen Umständen als gewöhnlich statt, durch die Covid-19-Pandemie konnten leider keine Gäste persönlich eingeladen werden. Fotograf Jens Rüßmann spricht mit Moderatorin Fabiola Bleckmann über das besondere Projekt “HaPpYEnd”, das er seit einiger Zeit durchführt. Er fotografiert eine Klopapier-Rolle namens “Rolf”, die an verschiedenen Plätzen in #Hamburg fotografisch in Szene gesetzt wurde. Die entstandenen Bilder werden nun verkauft und die Hälfte der Einnahmen aus diesem Verkauf werden gespendet an Ärzte der Welt e. V. und Aktion Deutschland Hilft e.V.

Informationen hierzu finden sich auch auf der Website von Fotograf Jens Rüßmann: https://www.jensruessmann.com/