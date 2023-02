In der vergangenen Woche wurde in Bielefeld eine Razzia auf dem Stadthallenvorplatz – besser als Bielefelder Tüte bekannt – durchgeführt. Die Polizei kontrollierte die dortige Szene, mit dem Ergebnis 1 Festnahme und elfmal wurden Betäubungsmittel, Messer und Pfeffersprays sichergestellt. Gut das endlich durchgegriffen wird, oder verlagert man die Szene damit nur? Was denkt Ihr?