frakment – Teil 1

frakment sind Freunde des instant composing, d. h., es wird frei improvisiert. Jedes Bandmitglied achtet sehr darauf, was die anderen tun und wartet auf den Moment, seine eigenen Ideen einzubringen. Somit ist jedes Konzert eine Premiere und man weiß nie, was einen als nächstes erwartet. Es ist ein Doppelkonzert und dieser erste Teil ist akustisch – von einigen Instrumenten abgesehen. Im Interview mit unserer Moderatorin Claude Schönhoff erzählen Götz Zerbe und Niko Meyer-Milberg vor dem Konzert unter anderem, was sie so am Improvisieren reizt.