In unserer heutigen Sendung waren wir bei einem Turnier der Bielefelder Frauen-Rugby-Mannschaft, die ihr 30-Jähriges bestehen feiert. Die Demonstration gegen das geplante neue Polizeigesetz in NRW haben wir begleitet um zu erfahren, was die Menschen auf die Straße treibt. Am Ende haben wir noch eine andere Sportart in den Fokus dieser Sendung gerückt. Haben Sie schon mal was von Boule gehört?