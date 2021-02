“Freigesprochen Mediencoaching” – Preisträger des Dieter Baacke Preis

Dem Team vom “Freigesprochen Mediencoaching” aus Köln wurde der “Dieter Baacke Preis 2020” verliehen. Die Auszeichnung gilt als “Oscar unter den Medienpädagogik-Preisen”. Den Sonderpreis “Speak out & connect” gab es für das Projekt “Songs in Real Life – Corona-Edition”: Kinder und Dozenten produzierten Musikclips mit eigenen Texten. Sonja “Sunny” Bansemer, Marco Rentrop und Philipp Kersting von “Freigesprochen Mediencoaching” sind zu Gast im Medientalk “Rotes Sofa”. Mit Moderatorin Lena Kronenbürger unterhalten sie sich über die Entstehung von “Songs in Real Life”. Die Produktion musste wegen der Corona-Pandemie komplett digital stattfinden.