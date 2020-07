Friedrich Wilhelm Murnau-Gesamtschule – Thema: Fashion

Welche Bedeutung hat Fashion für uns? Diese Frage beantworten die SchülerInnen der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Gesamtschule in Bielefeld-Stieghorst in vier kurzen Filmen. Es geht unter anderem darum, wie Mode und Mobbing zusammen hängen, welche Anziehsachen Lehrer*Innen tragen und wie viel Geld die Menschen im Bielefelder Stadtteil Stieghorst für Mode ausgeben. Berfin und Damian moderieren die Sendung und erzählen, wie die Filme entstanden sind. Produziert wurde “Schule macht TV” mit Hilfe von “Kanal 21” in Bielefeld.