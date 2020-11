Die Metal-Band “From Shadows To Light” beschreibt ihre Musik als mitreißend, vielseitig und einprägsam. Im Interview erzählen zwei der Band-Mitglieder, dass sie ursprünglich aus der Klassik stammen. Das erklärt auch das Alleinstellungsmerkmal der Band: Franky Klassen spielt live das Cello. Sänger Simon Klassen und Gitarrist Benjamin Kehler erklären, wie “From Shadows To Light” ihren eigenen Sound gefunden haben. Die Mischung aus melodischem Metalcore wird durchs Cello ergänzt. Das gibt der Musik ihren eigenen Charakter. Wegen des Coronavirus musste die Band eine Zwangspause einlegen. Jetzt ist die Vorfreude der sechs Mitglieder noch größer. Beim Fernsehkonzert für “Kanal 21” präsentieren “From Shadows To Light” dann die eigenen Lieder endlich wieder live vor Publikum.