Gamer sind Amokläufer?! Das ist es, was Bundesinnenminister Seehofer in einem Interview mit der ARD vor kurzem behauptet hat. Doch was steckt hinter dieser Aussage? Warum wird eine unschuldige Szene verurteilt? Die Politik scheitert am Kampf gegen den Rechtsterrorismus, denn das Hauptaugenmerk liegt in der falschen Richtung, so kommentiert Sven Janzen seine Sicht der Dinge.