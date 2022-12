Gedenkveranstaltungen an Novemberpogrome in Bielefeld

Am 9. November 2022 fanden sowohl in der Turnerstraße als auch im großen Saal des Rathauses in Bielefeld eine Gedenkveranstaltung an den Judenpogrom des Jahres 1938 statt. Neben dem Wozachor des Welthauses wirkten auch Schüler und Schülerinnen der Gesamtschule Rösenhöhe an der Programmgestaltung mit.