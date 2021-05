Geschichte vom Osterhasen, Transsexualität als Asylgrund, Hamstern

Die Geschichte vom Osterhasen kennt in Deutschland jedes Kind: Der Osterhase bringt zu Ostern die Ostereier. Doch woher kommt der Mythos? Reporter Benjamin Hanke klärt im Magazin “Begin Your Integration” auf. Um Transsexualität als Asylgrund geht es im Beitrag von Markus Magiera. Er spricht im Interview mit einer transsexuellen Geflüchteten aus Ghana. Sie berichtet über ihr Leben mit HIV und die Probleme von Transsexuellen in Ghana. Außerdem: Die Moderator*innen Claude Schönhoff und Marco Klomfas erklären den Begriff “Hamstern” und die Redewendung “Reinen Wein einschenken”.