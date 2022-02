gibt´s #15 – Ukraine Konflikt und bunter Themenmix

Heute gab´s Trauer und Betroffenheit, aber auch Humor. Das Thema des Tages ist schwer zu ertragen, aber wir müssen darüber sprechen. Die Invasion in der Ukraine beschäftigt nicht nur die Welt, sondern auch uns in Bielefeld.

Die Jugendorganisationen Junge Union Bielefeld, die Jusos Bielefeld, die Grüne Jugend Bielefeld und die Junge Liberale JuLis Bielefeld rufen am morgigen Freitag zu einer Friedensdemonstration am Rathaus in Bielefeld auf. Ab 16 Uhr wird Bielefeld Gesicht zeigen.

Auch die Sparrenburg trägt heute Gelb und Blau. Wir sprachen mit Tanja Schuh von der Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Bielefeld e. V. Im emotionalen Interview erzählte sie Moderator Berry Vitusek ihre Gefühlswelt und ihre Wahrnehmung.

Nach diesem aktuellen Block muss Künstlerin Astrid Hauke im Studio ackern, um uns auf andere Gedanken zu bringen. Mit ernstem Humor und musikalischen Einlagen bewegen wir uns über Trauerarbeit zurück ins Leben. Astrid Hauke erzählte auch von ihrem Alter Ego Lieselotte Quetschkommode.

Nein zur Pflegekammer NRW sagte Tim Bergmann von ver.di OWL. Er erklärt uns, was die PflegekammerNRW bedeutet und wie die Mehrzahl der Pflegenden sie empfindet.

Unerhörte Geschichte heißt das literarische Werk der Autorin Barbara Stellbrink-Kesy. Wir waren mit dem Sennestadt Verein dabei, als sie in der vergangenen Woche eine Kostprobe in der Johanneskirche gab.

Der Ostwestfale an sich ist kein Karnevalsmensch. Falsch, denn das sieht der Brackweder Karnevalverein e.V. von 1949 ganz anders. Samstag heißt es auf der Homepage des Vereins dreimal Brackwede Helau. Also schaut rein, welche Überraschung sich die Närrinnen und Narren aus dem Südwesten der Stadt überlegt haben: auf www.brackweder-karnevalverein.de