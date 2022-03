gibt´s #16 – Bielefeld 2.0 Facebook-Gruppe – Die Lage in der Ukraine – MuKu Bielefeld – Vesperkirche

Diese Woche gibt´s …

Sarah Lucienne Lottmann, die ehrenamtliche Admina und Moderatorin der größten Bielefelder Facebook-Gruppe steht uns Rede und Antwort über die Aktivitäten und die Gemeinschaft in der über 40.000 Menschen starken Gruppe.

Die Lage in der Ukraine ist nach wie vor schlimm. Was muss lokal passieren und was können wir Bielefelder*Innen tun? Dazu haben wir im ZOOM Murisa Adilovic. Sie ist die erste Vorsitzende des Integrationsrates Bielefeld und ebenfalls sehr stark ehrenamtlich engagiert.

Über die Maße kreativ? Die Musik und Kunstschule Bielefeld steht für Qualität im Studium. Wir haben einmal einen Blick auf die Vorstudierenden Geworfen.

Es wird wieder gevespert in Bielefeld – to go und bei bestem Wetter. Was dieses Jahr anders ist erzählt uns und Moderatorin Diana Pilger die Pfarrerin Christel Weber im ZOOM.

Musikalisch aber auch engagiert – Berthold Becker begleitet uns musikalisch. Aber er hat noch mehr zu sagen und da geht es um die Wurst.

Zu guter Letzt werfen wir einen Blick hinter die Kulissen einer Brauerei.

Also schaltet ein und chattet mit. Diesen Donnerstag wieder live um 19 Uhr auf: