gibt’s #16 – Netzwerken, Muku und Bier

Wo hat denn am Sonntag ein Netto auf? Für diese und viele wichtigere Fragen und Antworten gibt es die Facebookgruppe Bielefelder / innen 2.0 Alles Rund um Bielefeld Freizeit, Sport & Spaß. Sarah Lucienne Lottmann plauderte mit unserer Moderatorin Diana Pilger über Bielefelds größte Facebook-Community.

Hilfe für die Menschen in der Ukraine: Jetzt! Was wir in Bielefeld tun können, um sie zu unterstützen, verriet uns Murisa Adilovic. Sie ist die 1. Vorsitzende des Integrationsrat-Bielefeld und stand uns im Zoom-Interview Rede und Antwort. Mehr findet ihr auf https://www.bielefeld.de/ukraine .

Einen Zeitstrahl der Kreativität gibt es an der Musik- und Kunstschule Bielefeld. Wir haben die Vorstudierenden besucht und interessante Einblicke gewonnen.

Es wird wieder gevespert in Bielefeld. Auch wenn man noch von 2020 träumt, geht das diesjährige to go-Konzept auf. Dazu hörten wir Pfarrerin Christel Weber, via ZOOM.

Jazz für den Frieden spielten uns Bertold Becker und Matthias Kosmahl. Im anschließenden Interview ging es um die Wurst. Fastenbrechen, auch für Vegetarier.

Bier aus Bielefeld, das wird bald wahr. Wir besuchten eine Brauerei und lauschten ihren kühlen blonden Plänen, die auch klimaneutral ansetzen.