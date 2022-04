gibt’s #20

In unserer 20. Sendung kamen kleine Tiere groß raus. Dabei reichte das Spektrum von der Taube bis zur Katze. Unser Studiogast Helmut Tiekötter erzählte Moderator Berry Vitusek über seine Arbeit als Vorsitzender des Tierschutzverein Bielefeld e.V.. Tiere sind seine Passion.

Tiekötter ist mit Tieren groß geworden und musste gleich eine kleine Beichte loswerden: „Ich habe als Kind – zum heutigen Leidwesen – tatsächlich Tauben mit einer Zwille abgeschossen!“. Heute hat er ein gesundes Verhältnis zu den Stadttauben. Diese hat sich der Mensch allerdings selbst gemacht – auch durch falsche Fütterung. Aktuell sei die „Plage“ aber kaum noch in den Griff zu bekommen. Eine Lösung könnten Taubenhäuser sein, wobei eines in Bielefeld schon an der Jöllenbecker Straße existiert. Der Vorsitzende wünscht sich weitere Taubenhäuser und könnte sich den Niederwall sehr gut vorstellen. Dort könnte man die Leute auch aufklären, zum Beispiel darüber, dass die Tauben nur eine Stunde am Tag unterwegs sind.

Ganz soviel schlafen die Streunerkatzen in Bielefeld nicht. Dabei sind diese Katzen ausgewilderte Hauskatzen, können aber in der freien Natur kaum überleben. Daher betreibt der Verein mehrere Futterstellen, um die Katzen mit dem Nötigsten zu versorgen. Bevorzugt wird Katzenfutter erbeten. Zwar hat die Zahl der abgegebenen Katzen im Tierheim haben durch Corona zugenommen, aber es werden auch pro Jahr ca. 500 Katzen wieder vermittelt.

Im Neuen Rathaus Bielefeld besuchten wir eine Ausstellung im Rahmen der Antirassismus Wochen über den nationalsozialistischen Untergrund (NSU), veranstaltet vom Integrationsrat-Bielefeld in Kooperation mit dem DGB-Jugend NRW gegen das Vergessen.

Musikalisch unterhielt uns Olaf Rast bestens mit seiner Gitarre.

Gerne hätten wir auch mit Nadiya Romanova über den Hilfstransport in die Ukraine gesprochen, aber unsere Zoomschalte wollte heute einfach nicht zustande kommen. Doch das gibt’s dann nächste Woche – versprochen!

Schaltet am Donnerstag wieder ein, wenn es gibt’s heißt: Dein Bielefelder Stadtmagazin.