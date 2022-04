gibt’s #21

In der 21. Ausgabe eures Stadtmagazins „gibt’s“ haben wir uns einem Thema gewidmet, welches viele für selbstverständlich halten: das Ehrenamt. Doch unser Studiogast Jutta Küster findet ihre ehrenamtlichen Taten nicht als solche: “Menschen in der Not muss man helfen – gerade, weil es uns so gut geht!”, sagt die Journalistin und ehrenamtliche Flüchtlingshelferin. Es hat was mit Gerechtigkeit zu tun, nicht mit dem Ehrenamt. Dabei kommt ihr ein sehr gutes Netzwerk zugute, welches sie sich über die Jahre aufgebaut hat. Da sind auch schnell mal 30 Kühlschränke und Lebensmittel für geflüchtete Ukrainer organisiert.

Organisieren muss auch unser Zoom Gast Gabriele Stillger. Die Geschäftsführerin der AWO Freiwilligenakademie OWL beklagt die mangelnde Unterstützung bei der Koordination. “Es muss kontinuierlich etwas getan werden. Der Brandschutz muss auch vor dem Feuer passieren – nicht nur, wenn es brennt”, stellt Stillger in dem Vergleich klar. Gleichzeitig ermutigt sie die über 2000 Helfer/innen mehr auf sich aufmerksam zu machen und sie setzt allgemein auf mehr politische Bildung, damit “die demokratischen Zusammenhänge klarer werden”.

Beim Stichwort Demokratie stimmt Jutta Küster voll zu und ergänzt, dass “Demokratie heißt zu helfen”. Sie selbst gönnt sich aber erst mal eine Pause und erfreut sich an den kleinen Dingen. Ansonsten weiß Küster aber genau, was sie will: “Mich kann das Ehrenamt sonst nicht stressen. Außer dem lieben Gott und meinem Mann kann mir keiner mehr was sagen!”.

Neben dem Ehrenamt haben wir uns natürlich auch um Ostern gekümmert und waren in der KiTa Butterkamp, um von den Kleinen etwas über deren Ostrituale zu erfahren – absolut sehenswert!

Genauso wie der Vintage Kilo Sale in der Hechelei, wo Secondhand-Ware nicht einzeln bezahlt wird, sondern nach Kilogramm.

Gesungen wurde in der Sendung diesmal nicht, doch das war bei unserem Kultur Act Jay Minor mit seiner Gitarre auch nicht nötig. Seine Melodien brauchen einfach keine Worte.