Mit „gibt’s“ 21 erwartet euch Donnerstag ab 19 Uhr eine bunte Mischung an Themen – und das liegt nicht nur an den bunten Eiern, die üblicherweise vom Osterhasen gebracht werden. Die Kinder von der KiTa Butterkamp erzählen uns, wie für sie der Osterhase aussieht und was Ostern für sie ist.

Doch Ostern werden nicht nur Eier versteckt / verschenkt, sondern auch Elektronik oder Kleidung. Wobei es sich um letzterer nicht um Neuware handeln muss, wie eine Second-Hand-Aktion wie „Vintage Kilo Sale“ in der Hechelei eindrucksvoll beweist.

Natürlich kommen auch wir nicht um das Thema Ukraine herum. Nadiya Romanova nimmt uns mit auf einen Hilfstransport in die Ukraine und ist uns live per Zoom zugeschaltet. Die Aktion wurde von vielen ehrenamtlichen erst ermöglicht – und über das Ehrenamt wollen wir mit Gabriele Stillger von der AWO Freiwilligenakademie OWL und der Journalistin Jutta Küster sprechen.

Musikalisch sorgt Jay Minor für Abwechslung.

Moderiert wird die Sendung von unserem Osterhäschen Berry Vitusek – schaltet ein und seid dabei.

Also schaltet ein und chattet mit!

Kanal-21.tv/live

Youtube.kanal-21.de

Facebook.kanal-21.de