gibt’s #23 – Sport

Bielefeld kommt langsam aus der Coronastarre und bewegt sich wieder. Wie es in den Sportvereinen unserer Stadt aussieht, erzählte uns Volker Wilde. Er ist seit letztem Jahr der Präsident des Stadtsportbundes Bielefeld und war live bei uns im Studio.

Rassismus und Homophobie sind leider immer noch in vielen Köpfen, doch in unserer Stadt kein großes Thema mehr, wenn es um Sport geht. Zu Gast per Zoom war bei uns Pascal Cziborra, er ist der Vorsitzende von Warminia Anstoß Bielefeld e.V. Der Verein hat seine Wurzeln in den 90er Jahren und entstand aus der Emanzipationsbewegung. Heute geht es einfach ums zusammen aktiv sein, egal ob queer oder nicht.

50 Jahre Hermannslauf und der ist und bleibt etwas ganz Besonderes für unsere Region. Streit gab es dieses Jahr ausgerechnet um eine Flagge. Was dahinter steckt, erfahrt ihr in der Sendung.

Harmonisch hingegen ging es bei Shantallica zu. Die Masters of Shanty rundeten die Sendung, als Aufzeichnung, musikalisch ab und wir haben es sehr genossen.

Über die Liebe und das Leiden mit Arminina Bielefeld ging es auch im nächsten Zoomgespräch mit Jan-Hendrick Grotevent. Der Journalist und Autor präsentierte uns die DSC Arminia Bielefeld Fußballfibel aus dem Verlag Culturcon medien. Besonders unser Moderator Maurice Lubina liebt und leidet immer mit unserem Verein und was er von der neuen Fibel hält, verrät er euch gerne.

Dann wurde es nochmal kurz wild, mit einer simple Show über die Wilde Liga Bielefeld. Wie diese entstanden und aufgebaut ist, erfahrt ihr bei uns.

Wir haben uns über eine Stunde Sendezeit genommen, um das sportliche Bielefeld zu betrachten. Dabei ging es auch um innere Schweinehunde und die Frage, ob Schulsport benotet werden muss. Die Diskussion ist nur einen Klick entfernt. Also bewegt euch mehr, Bielefelder*Innen. 😉