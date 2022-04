gibt’s #23

“Keine Stunde im Leben, die man im Sport verbringt, ist verloren.” (Winston Spencer Churchill (1874-1965)). Diese Stunde können Bielefelder*Innen in über 220 Sportvereinen erleben – sofern es nicht an der Umsetzung scheitert. Laufen ist dabei meist der erste Versuch einer sportlichen Betätigung. Dieser sind am Wochenende wieder über 7000 Läufer*Innen beim 50. Hermannslauf nachgekommen. Wir haben euch spannende Bilder mitgebracht.

Wem das pure Laufen nicht liegt, der kann es ja mal mit Fußball versuchen. Neben den Vereinen hat sich noch eine andere Form des Fußballverbundes etabliert: Die wilde Liga. Noch nie gehört? Wir haben einen Beitrag der es hervorragend erklärt.

Zoom-Gäste haben wir diesmal Pascal von Warminia Anstoß Bielefeld e.V. und Jan-Hendrik Grotevent, Autor der Fußballfibel von Arminia Bielefeld. Auch Nadiya Romanova spricht mit uns, sie war mit dem Malteser Hilfsdienst anfang April in der Ukraine und hat uns einige Bilder und Eindrücke mitgebracht.

Musikalisch gibt’s was auf die Ohren von Shantallica, die vor fünf Jahren im Fernsehkonzert von Kanal 21 zu Gast waren. Moderiert wird die Sendung von Maurice Lubina.

