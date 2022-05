gibt’s #24

Passend zum Wetter haben wir Donnerstag Abend eine bunte Sendung für Euch vorbereitet. Wir versetzen Euch in die Kindheit zurück mit der Pixi-Buch Autorin Simone Nettingsmeier. Dann geht’s wieder ab in die Gegenwart mit Nadiya Romanova. Sie schildert uns einen Hilfstransport in die Ukraine Anfang April mit Bildern und einem Video.

In Bielefeld wurden bereits zum 22. Mal die „Big Brother Awards“ verliehen. Der Negativ-Preis ging dieses Jahr wieder an viele renommierte Unternehmen. Eine Veranstaltung der anderen Art ist das Urban Stylez Festival. Hier kommen verschieden Tanzkünstler aus aller Welt zusammen, um ihre Performance zeigen und voneinander lernen zu können. Kunst gibt’s ebenfalls im Kunstforum Hermann Stenner. Hier wird moderne Kunst ausgestellt, dessen Künstler von Gustav Vriesen entdeckt wurden.

Für musikalische Unterhaltung sorgt die Ernestinum Bigband, die Anfang 2020 beim Kanal 21 Fernsehkonzert zu Gast waren – kurz bevor die Coronapandemie begann.

