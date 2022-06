gibt’s #27

Die britischen Wohneinheiten und die Kasernen bieten unheimlich viel Potenzial für Wohnraum in Bielefeld, sagt Christian Presch von der “Bielefelder Initiative für sozial ökologische Stadtentwicklung” – kurz: BISS. Sven Dodenhoff vom Bauamt Bielefeld ist Abteilungsleiter für gesamt räumliche Planung und Stadtentwicklung. Er sagt, dass die Stadt Bielefeld verschiedene Gebäude schon angemietet hat.

Die Kasernen sind in den 20er Jahren von der Stadt gekauft worden. In der NS-Zeit wurde dann eine Klausel im Vetrag eingebracht, dass die Gebäude beim Bund verbleiben, wenn die militärische Nutzung endet. Jetzt gibt’s deswegen ein großes, bürokratisches, Verfahren.

Wohnraum fehlt auch bei den Geflüchteten aus der Ukraine. Diese sind in Deutschland mit offenen Armen empfangen worden. Dazu trägt auch bei, dass es überwiegend Frauen mit Kindern sind. Die Geflüchteten haben auch entsprechende Ausbildungen, die am Arbeitsmarkt aktuell gefragt sind, so Soziologe Prof. PHD Thomas Faist, der in einem Beitrag über die Akzeptanz von Geflüchteten interviewt wurde.

Vielen Menschen geht es beim Thema Wohnen aber auch nicht schlecht. Christian Presch stellt aber auch eine Entmischung fest, da sich viele den aktuellen Wohnraum nicht mehr leisten können. Diese Quote könnte bei fast 50 % liegen und es sind nicht nur sozial schwache Menschen.

In unserem Straßenrätsel haben wir diesmal die Oelmühlstraße gesucht. Gewonnen hat “Sabine”, herzlichen Glückwunsch!

In unserer Reihe zur Vorstellung von Tieren auf dem Gandenhof Sentana in Bethel, ging es heute um die Kühe.

Unser Kulturact Georg B. Playback veredelt Songs bekannter Künstler, um den „Rohdiamant“ zu schleifen. Er selbst sieht sich als Performer.

