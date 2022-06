gibt’s #27

Im Februar 2020 haben die Briten ihren Abzug aus Bielefeld beendet. Seitdem sind einige Häuser vermietet, aber viele stehen auch noch leer. Das trifft auch auf das Gelände der Rochdale-Kaserne zu, wo die Stadt Bielefeld gerne Wohnraum schaffen möchte.

Wir sprechen darüber mit Christian Presch von der Initiative für sozialökologische Stadtsanierung und per Zoom ist uns Sven Dodenhoff vom Bauamt der Stadt Bielefeld zugeschaltet.

Dass die Bielefelder ein großes Herz haben, wenn es darum geht, Geflüchteten zu helfen, ist bekannt. Dennoch dürfte diese Hilfsbereitschaft nicht überall auf Akzeptanz stoßen. Wir haben uns mit dem Thema an den Soziologen Prof. PhD Thomas Feist gewandt, um zu klären, ob es einen Unterschied zwischen der Flüchtlingswelle aus Syrien von 2015 und der aktuellen aus der Ukraine gibt.

In unserer Rubrik „Wo gibt’s denn so was?“ sind wir wieder in einer Straße in Bielefeld unterwegs – welche Straße suchen wir diesmal? Besucht haben wir das „Dorf Sentana“ und stellen euch diesmal die Kühe dort vor.

Musikalisch haben wir Georg B. Playback im Studio zu Gast und sind gespannt, was uns erwarten wird.

Schaltet ein: Am Donnerstag, ab 19:00 Uhr auf Kanal-21.tv

Was meint ihr? Wie könnten die Rochdale-Kaserne und die Häuser der Briten noch sinnvoll genutzt werden?