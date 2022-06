gibt’s #28

Am Donnerstag gibt’s nur „kalte Küche“ aus der Kantine: von der Stadtteilkantine haben wir Heiner Wild zu Gast. Er spricht mit uns über die Herausforderungen, zum Beispiel werden aktuell dringend Räumlichkeiten gesucht. Die Kantine verteilt Essen an jedermann und jeder zahlt, was er kann.

Wir haben wieder ein kleines Straßenrätsel für euch – wo befinden wir uns diesmal in Bielefeld?

Wir nehmen euch mit zur nächsten Haltestelle…, sorry: „Haltestulle“. Was das ist und was unser zweiter Studiogast Linda Mieleck über den zukünftigen „Kiezladen“ zu berichten hat, das erzählt sie bei uns.

In unserer Rubrik „Antworten gibt’s“ geht’s diesmal um das 9-Euro-Ticket.

Im Dorf „Sentana“ in Bethel dreht sich alles um Esel und als Kulturact gibt’s was von „B-WARE | dem Chor“. Der war 2019 bei Kanal-21 im Studio zu Gast bei einem Fernsehkonzert.

