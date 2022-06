gibt’s #29

Mittwoch gibt’s uns wieder und in dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Thema „Film“. Dabei beleuchten wir die verschiedenen Blickwinkel: Mit Daniel Manns heben wir einen Studiogast, der quasi der Anfang von allem ist. Als Regisseur und Filmemacher kennt Manns die Hintergründe von Kinofilmen und wir sehen den Trailer aus „Zwischen Sommer und Herbst“.

Wir haben per Zoom Frank Becker vom Medienarchiv Bielefeld zugeschaltet. Er erzählt uns etwas über die Bedeutung von Kino in der Kultur und Gesellschaft. Wenn so ein Film dann fertig ist, stellt sich die Frage: „Im Kino schauen oder auf Netflix?“, wir waren in der Bielefelder Innenstadt unterwegs und haben uns umgehört.

Die Mamre-Patmos-Schule hat Projektwochen durchgeführt zu den Themen Food Art, Fotoprojekte, Trickfilmanimation und vieles mehr. Wir haben die Ausstellung besucht.

Am vergangenen Wochenende fanden die 25. Bethel athletics statt. Dieses inklusive Sportfest fand im Sportpark Gadderbaum statt, von dort haben wir euch einige Eindrücke mitgebracht.

Für Musik sorgt das Zentralorchester Finnischer Fischmärkte kurz Z.O.F.F., die bei Kanal 21 im Fernsehkonzert aufgetreten sind.