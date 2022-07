gibt’s #33 – Schwangerschaftsabbrüche

Heute haben wir euch rund um das Thema Schwangerschaftsabbrüche informiert. Diese sind in Deutschland immer noch verboten, jedoch unter gewissen Voraussetzungen straffrei. Wie genau das funktioniert, erzählte uns Maike Husemann. Sie ist die Geschäftsführung von Pro Familia Bielefeld e.V. .

Rund 800 Beratungsgespräche finden jährlich in Bielefeld statt, erfuhr Moderatorin Julia Ures von unserem Studiogast. Ebenso wie die Gespräche ablaufen und was es auch präventiv an Angeboten in unserer Stadt gibt.

Ihr habt fleißig gechattet und eure Fragen und Kommentare ins Studio gestellt. Ganz nebenbei wurde auch unser Straßenrätsel wieder gelöst.

Auch auf der Straße habt ihr unserem Kamerateam eure Meinung zum Thema Schwangerschaftsabbrüche gesagt. Und wir haben eure Antworten auf Sendung gebracht.

Es gibt viele persönliche und individuelle Motive, um über einen Schwangerschaftsabbruch nachzudenken. Ihr entscheidet, was das beste für eure Familie ist.