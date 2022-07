gibt’s #35 – Energiesparen

Energiespartipp an Energiespartipp, unser Studiogast Stefan Gettler ist Energieberater in der beg Bundesweite Energieberatung Gettler und verrät euch, was wirklich hilft.

Per Zoom war uns Barbara Rodi zugeschaltet. Sie ist in der Friedensfördernde Energie-Genossenschaft Herforde eG aktiv und auch Bielefelder*Innen beziehen von dort ihren Strom. Für uns ist er sogar günstiger als für die Herforder*Innen, verrät uns Rodi.

Am meisten Reaktion gab es jedoch auf die Frage „soll die Laufzeit der Atomkraftwerke verlängert werden?”. Dazu hatten wir euch schon auf der Straße befragt, aber hier glühte der Chat. Alle Pros und Kontras seht ihr differenziert bei uns!

Danke das ihr mitgechattet habt. Seid auch in der nächsten Woche wieder dabei, wenn sich bei uns alles um Graffiti dreht.

