gibt’s #35 – Energiesparen

Energiesparen ist ein wichtiges Thema. Ein Thema, welches seit dem Krieg in der Ukraine immer mehr Menschen betrifft. Eigentlich sollten die Atomkraftwerke zum Ende des Jahres abgeschaltet werden. Doch aufgrund der #Energiekrise, ist im Gespräch, sie länger am Netz lassen. Wir haben uns in der Fußgängerzone in Bielefeld dazu umgehört. Was kann der Einzelne zum Energiesparen beitragen? Und wir haben uns für euch beim Stromspar-Check ein paar Tipps geholt und haben einen Energieberater bei uns zu Gast.

